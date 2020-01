Regionali, D’Acri presenta la sua candidatura a Montalto L’aspirante consigliere regionali sarà giovedì in località Taverna

MONTALTO UFFUGO Giovedì 9 gennaio alle ore 18 nei locali del Blue Palace a Taverna di Montalto, in via Manzoni 152, è in programma la presentazione ufficiale della candidatura di Mauro D’Acri nelle file della lista “Jole Santelli Presidente”.

«L’incontro pubblico – è detto in una nota del candidato consigliere regionale – sarà l’occasione per spiegare senso, obiettivi e direzione della proposta politica di Mauro D’Acri in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del 26 gennaio prossimo».