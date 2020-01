Maltempo, Cdm stanzia nuovi fondi: 576 mila euro destinati alla Calabria I fondi sono destinati alle regioni colpite dal maltempo lo scorso mese di Novembre.

LAMEZIA TERME Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok allo stanziamento di circa 208 milioni di euro destinati alle 12 regioni – tra cui la Calabria – colpite dal maltempo lo scorso mese di novembre. I fondi – come si legge in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi – saranno investiti nel “completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione”, per il “ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche”, per “l’attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi” per “misure volte a garantire la continuità amministrativa”.

Alla Calabria andranno complessivamente poco più di 576 mila euro.