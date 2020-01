Regionali, oggi l’Antimafia sulle liste “impresentabili” Commissione parlamentare in seduta alle 12 per i risultati delle analisi dei nominativi presenti negli schieramenti in campo in Calabria ed Emilia. Subito dopo conferenza stampa del presidente Morra

ROMA La Commissione Antimafia alle ore 12 è convocata per i risultati delle analisi sulle liste elettorali in vista del voto di domenica prossima in Emilia Romagna e Calabria. Alla conclusione il presidente Nicola Morra darà comunicazioni alla stampa.