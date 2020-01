Gal dei “Due Mari”, Esposito riconfermato presidente Si è riunito il Cda del Gal per rinnovare le cariche. Alla vicepresidenza il sindaco di Pentone, Vincenzo Marino

LAMEZIA TERME Si è riunito il Cda del Gal dei Due Mari per eleggere il presidente ed il vicepresidente. Dopo l’elezione da parte dell’assemblea del 21 Dicembre il nuovo Cda risulta così composto: Francesco Esposito presidente uscente ,Bonacci Santo in rappresentanza della filiera zootecnica, Fazio Francesco in rappresentanza di Coldiretti, Guzzi Pietro Hiran sindaco di Miglierina, Milone Maria Grazia in rappresentanza di Cia, Molinaro Felice Maria sindaco di Serrastretta , Mostaccioli Raffaele in rappresentanza di Confartigianato , Sirianni Francesco in rappresentanza dell’Associazione Imprenditori del Reventino, Talarico Mario sindaco di Carlopoli , Torchia Tommaso in rappresentanza della filiera olivo di collina, Ventura Antonio in rappresentanza di Confagricoltura, Marino Vincenzo sindaco di Pentone , Tozzo Fiore sindaco di Magisano. Il Cda ha riconfermato alla presidenza il Dr. Francesco Esposito ed eletto alla vicepresidenza il Sindaco di Pentone, Vincenzo Marino. Il presidente ha ringraziato il Cda per la fiducia ed a dichiarato che a breve usciranno i relativi bandi delle varie misure per finanziare oltre 60/70 piccoli imprenditori ed artigiani dei comuni compresi nel territorio del Gal dei Due Mari.