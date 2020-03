Giornata per le vittime delle mafie, Bruno Bossio: «Italia unita per contrastarle» La parlamentare Pd commenta la venticinquestima giornata “della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie” riconosciuta da tre anni con legge dello Stato

COSENZA «La condizione di emergenza che stiamo vivendo non ci sottrae dal celebrare oggi 21 marzo la giornata della memoria per le vittime di tutte le mafie». Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: «Anzi, per alcuni versi lo stato di costrizione che ci è giustamente richiesto per superare insieme la crisi sanitaria – prosegue la deputata – ci riconsegna nel suo significato intatto il valore della libertà, intesa anche come emancipazione da ogni sopruso, da ogni criminale sopraffazione. Riflettiamo tutti in queste giornate sospese e dense su quanto caro sia il prezzo di vite, di privazioni, di inquinamento dell’economia e delle istituzioni che abbiamo pagato alle mafie da intendersi come un fenomeno non cirscoscrivibile solo al Sud».

«La lotta alle mafie e alla criminalità organizzata – sostiene ancora l’on. Bruno Bossio- appartiene all’Italia, che così fiera oggi si sta ritrovando unita in queste settimane . È un grande tema nazionale che richiede impegno, azioni e sforzi comuni e sincronizzati. L’esercizio della memoria, la capacità di indignarsi, la tensione verso il giusto siano allora un viatico in questa giornata più particolare delle altre».