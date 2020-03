Coronavirus, Lamezia: Furgiuele consegna all’ospedale un pulsossimetro «Dal pomeriggio di oggi – scrive – provvederò alla distribuzione di alcuni dispositivi di sicurezza, tra cui 1000 mascherine, ad altri presidi impegnati in prima linea»

LAMEZIA TERME «Ognuno nel proprio piccolo deve poter fare qualcosa. Questa mattina, con mia moglie, ho sentito forte il dovere civico di dare il mio contributo consegnando al dottor Antonio Gallucci, Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme e al Direttore della Struttura di Pneumologia dottore Calderazzo, un Pulsossimetro comprensivo di misurazione della pressione non invasiva». Questo quanto scrive sul proprio profilo Facebook Domenico Furgiuele, deputato calabrese della Lega. «Si tratta di un macchinario all’avanguardia che serve per verificare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e a monitorare in continuo la pressione del paziente. Dal pomeriggio di oggi provvederò alla distribuzione di alcuni dispositivi di sicurezza, tra cui 1000 mascherine, ad altri presidi impegnati in prima linea». «Continuerò – conclude – compatibilmente con le mie forze a cercare di reperire ulteriore materiale che possa essere utile alle nostre strutture sanitarie».