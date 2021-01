Bresci è il nuovo capo di Gabinetto del Comune di Crotone Trentadue anni, è stato nominato dal sindaco Vincenzo Voce. Ha maturato «numerose esperienze nella pubblica amministrazione, svolgendo, tra l’altro, incarichi di supporto agli organi istituzionali» Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Nicola Bresci è il nuovo capo di Gabinetto al Comune di Crotone. E’ stato nominato oggi dal sindaco Vincenzo Voce. Nella nota diffusa dall’Ufficio stampa del Comune si legge che «è laureato in giurisprudenza, pur giovanissimo, ha 32 anni, Bresci ha già maturato numerose esperienze nella pubblica amministrazione, svolgendo, tra l’altro, incarichi di supporto agli organi istituzionali tra cui, quale dipendente dell’ente, quello alle dirette dipendenze dello stesso sindaco Voce». E’ una delle figure che Voce ha trovato negli staff. Era stato scelto per il ruolo di supporto, dal commissario prefettizio Tiziana Costantino. Sin dal giorno dell’insediamento alla guida della città pitagorica Voce aveva pensato a Bresci per l’incarico di capo gabinetto. (g.m.)