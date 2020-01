Droga e un fucile in un’auto abbandonata nel Catanzarese, arrestato 24enne Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre rovistava all’interno della carcassa di un veicolo a Girifalco. È stato trasferito al carcere di Siano

Condividi su









GIRIFALCO Stava rovistando all’interno di un’auto abbandonata in cui si trovano un fucile, decine di cartucce oltre a materiale per la pulizia dell’arma e droga. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato Francesco Migliazza, girifalcese, 24 anni, con precedenti penali a Girifalco. In particolare i militari nel corso di un controllo del territorio hanno sorpreso il giovane nelle campagne in località Pacello.

Nella carcassa dell’auto, i militari hanno rinvenuto oltre al fucile calibro 12 e a 39 cartucce dello stesso calibro, un bilancino di precisione, 356 grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre i carabinieri a seguito di una perquisizione personale hanno rinvenuto addosso al giovane altri involucri di plastica contenenti 1,4 grammi di cocaina e 2 grammi di marijuana. Altri 44 grammi circa di marijuana erano poi rinvenuti in un ceppo poco distante. Il 24enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Catanzaro-Siano, a disposizione dei magistrati competenti.