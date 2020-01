Rubavano carburante dalle auto, in manette due persone a Falerna I carabinieri hanno sorpreso un autotrasportatore e un complice mentre travasavano il carburante dai veicoli del mezzo che li trasportava

Condividi su









FALERNA Stavano rubando carburante da alcune auto a Falerna. Con questa accusa due uomini, un 52enne e un 47enne, sono stati tratti in arresto dai carabinieri. Per loro l’accusa è “furto aggravato”. In particolare, i militari nel corso di un pattugliamento nella zona industriale della cittadina catanzarese, notavano una persona che si aggirava furtivamente tra le auto parcheggiate nell’area. Subito dopo i carabinieri individuavano un’altra persona nascosta nei pressi di una bisarca sulla quale erano posizionati numerosi veicoli che hanno attirato l’attenzione degli operanti. Tramite lunghi tubi in gomma che fuoriuscivano dai serbatoi delle citate auto, infatti, i soggetti stavano raccogliendo tutto il carburante in grosse taniche. Al momento dell’intervento erano stati travasati già quasi cento litri di carburante da quelle auto che proprio uno dei due fermati doveva consegnare l’indomani mattina a diversi privati per conto della società per la quale lavorava.