Sellia Marina, fuga di gas da una condotta stradale

SELLIA MARINA Fuga di gas da una condotta a Sellia Marina. L’allarme è scattato tra i residenti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è entrata in azione una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina – che ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Italgas. Da quanto appurato, la perdita risulta derivare dalla condotta principale interrata sotto il manto stradale. Proprio per permettere le operazioni di ripristino della rete di distribuzione del gas questo tratto stradale è stato chiuso al traffico. Secondo il resoconto dei vigili del fuoco, ,on si registrano danni a persone o cose ma solo disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale di Sellia Marina per gli adempimenti di competenza.