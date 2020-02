Abitazione in fiamme nel Catanzarese, una vittima Il corpo di un uomo di 87 anni è stato rinvenuto in cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conflenti, la polizia locale, il medico legale ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme

MOTTA SANTA LUCIA Un uomo di 87 anni è morto nella sua abitazione, a Motta Santa Lucia, nel Catanzarese, in seguito ad un incendio, probabilmente di natura accidentale. Le fiamme hanno interessato una struttura abitativa su un unico livello. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in cucina. Sul posto, in via Carlo Maria Talarico, sono intervenuti i carabinieri di Conflenti, la polizia locale, il medico legale ed i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Sono in corso accertamenti circa la dinamica dell’incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale è quella più accreditata.

Intervento dei soccorritori è valso all’estinzione del rogo evitando il propagarsi all’intera struttura.