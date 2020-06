Morto Francesco Squillace, ex presidente della Provincia di Catanzaro

CATANZARO «A nome mio e dell’intero Consiglio provinciale esprimo il più profondo cordoglio e il più sincero rammarico per la perdita dell’ex presidente della Provincia di Catanzaro, Francesco Squillace». Lo afferma, in una nota, Sergio Abramo, attuale presidente della Provincia.

«Il suo percorso e la sua storia – aggiunge Abramo – ci raccontano che oggi la nostra terra ha perso una figura importante, un uomo che ha scritto numerose pagine di sana politica. Fra gli importanti ruoli da lui rivestiti, lo ricordiamo come sindaco di Chiaravalle, dove non ha mancato di lasciare un ricordo indelebile. Ai familiari le più sentite condoglianze mie e dell’intero Consiglio provinciale».