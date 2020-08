Alla deriva su un pedalò nel Catanzarese, salvati L’intervento del presidio acquatico dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo alcuni bagnanti a Sellia Marina. Un guasto al timone aveva reso ingovernabile il mezzo. È stato agganciato ad un centinaio di metri dalla spiaggia e portato a riva con le persone a bordo Stampa articolo

SELLIA MARINA Disavventura a lieto fine per alcuni bagnanti nello specchio d’acqua antistante una struttura balneare di Sellia Marina. Dopo avere noleggiato il pedalò ed essersi allontanati dalla spiaggia per diverse decine di metri, a causa di un problema tecnico che ha reso inservibile il timone, gli occupanti non sono più riusciti a tornare a riva. Allertati da alcune persone che si trovavano in spiaggia, sono intervenute le unità del presidio acquatico dei vigili del fuoco che sono riuscite a raggiungere il pedalò ormai ingovernabile e alla deriva a oltre un centinaio di metri dalla spiaggia e hanno provveduto al recupero del mezzo e delle persone a bordo. Il pedalò è stato agganciato e trasportato in una zona sicura in prossimità della battigia.