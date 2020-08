Ultimo giorno di vacanza in Calabria per Bianca Berlinguer. «Vi aspetto!» La conduttrice televisiva posta sui suoi social uno scatto nella cornice della stupenda spiaggia di Copanello, in provincia di Catanzaro Stampa articolo

Condividi su









COPANELLO Sempre più folta la schiera di volti noti dello spettacolo e della tv italiana e internazionale che quest’estate ha scelto di trascorrere le vacanze immergendosi nei pittoreschi panorami calabresi.

Ai già citati Gianni Morandi e Bobo Vieri si aggiunge Bianca Berlinguer, giornalista televisiva e conduttrice del format socio-politico della Rai, “Cartabianca”.

Sui suoi profili social pubblica una foto con la sua amica a quattro zampe ed una didascalia racconta il suo ultimo giorno di vacanza rinnovando a breve l’appuntamento per il suo pubblico.

Sullo sfondo l’inconfonbile spaggia di Copanello, nel Catanzarese, che non soltanto quest’anno è stato pittoresco riquadro per i flash dei Vip di passaggio.