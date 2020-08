Nuovo sbarco di migranti, in 36 recuperati a largo di Sellia Marina – VIDEO Di questi, 13 hanno raggiunto la costa calabrese a bordo di un gommone sono stati sottoposti a tampone. Altri 23, giunti con una barca a vela saranno scortati al porto di Crotone Stampa articolo

Condividi su









SELLIA MARINA Sbarco di migranti alle prime luci dell’alba di questa mattina in Loc. Ruggero nel comune di Sellia Marina. In totale sono 36 le persone che hanno raggiunto la costa calabrese, 13 giunti su di un gommone e già sulla terra ferma; 23 a bordo di una barca a vela che secondo quanto comunicano le autorità sta per essere scortata al porto di Crotone, dove avverrà lo sbarco e sarà allestito il campo di accoglienza.

Sul posto vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, carabinieri, polizia di stato, suem118, guardia di finanza e guardia costiera. Con loro i militari della Croce Rossa Italiana per gli accertamenti sanitari sui primi 13 già sbarcati, appena sottoposti a tampone

Questi si vanno ad aggiungere ai circa 70 sbarcati ieri a Roccella ampliando i numeri di questa notte che parlano di circa 450 persone tratte in salvo a largo di Lampedusa.