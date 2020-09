Coronavirus, registrato il primo caso anche a Taverna Ad annunciarlo è il sindaco, Sebastiano Tarantino, durante una diretta facebook. «Momento delicato per la nostra comunità» Stampa articolo

TAVERNA C’è un caso di positività al Covid 19 a Taverna. Ad annunciarlo con una diretta su facebook è stato il sindaco della cittadina Sebastiano Tarantino. È il primo caso di contagio, rilevato dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che si registra nel centro del Catanzarese dall’inizio della pandemia. Tarantino, che ha detto di essersi già sentito con le autorità del Dipartimento di prevenzione, ha invitato i propri concittadini «a mantenere la calma in questo momento assai delicato per la nostra comunità» e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate per contrastare la diffusione del contagio: uso della mascherina e mantenimento del distanziamento sociale evitando il più possibile situazioni di assembramento. Alla persona risultata positiva il sindaco Tarantino ha rivolto un saluto gli auguri di pronta guarigione. In queste ore di concerto con le autorità sanitarie si provvederà a tracciare il profilo dei contatti.