Primo caso Covid a Caraffa di Catanzaro Ad annunciarlo il sindaco Sciumbata sulla pagina facebook del Comune: «Attivate già tutte le procedure previste. Ora è il momento di essere ancor più responsabili»

CARAFFA Anche Caraffa di Catanzaro al suo primo caso positivo. Ad annuncialo il sindaco Antonio Sciumbata in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

«Cari concittadini – scrive il primo cittadino di Caraffa di Catanzaro – devo purtroppo dare una comunicazione importante che non avrei mai voluto dare: il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro mi ha appena informato che è stato riscontrato il primo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Caraffa».

«Voglio tranquillizzare tutti voi – aggiunge poi Sciumbata – sul fatto che già tutte le procedure previste in questi casi sono state attivate. Seguiremo scrupolosamente tutte le procedure per garantire la sicurezza di noi tutti». «È il momento di essere ancor più responsabili – conclude il sindaco – nel rispetto delle regole, senza lasciarsi sopraffare dallo sconforto o dal panico, ma con un’attenzione in più».