Borgia, incendio in un capannone per la produzione di infissi Intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Non si esclude alcuna ipotesi. Indagano i carabinieri di Girifalco Stampa articolo

Condividi su









BORGIA Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sono intervenute alle ore 20,35 circa in contrada Pellegrina nel comune di Borgia per l’incendio di un capannone, con struttura in ferro, lamierato e laterizi, adibito alla lavorazione di alluminio per la produzione di infissi.

Sul posto sono intervenute una squadra della sede centrale con supporto di autobotte e la squadra dei volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Girifalco. L’intervento è valso all’estinzione dell’incendio divampato all’interno e che ha interessato macchinari utilizzati per la produzione. Al termine delle operazioni di spegnimento si è provveduto a una verifica per risalire alle cause del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. La struttura in via precauzionale è da considerarsi inagibile in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali approfondite. Non risultano danni a persone. Sul posto i carabinieri del comando compagnia di Girifalco per gli adempimenti di competenza.