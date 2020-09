Comunali, tappa ad Amaroni per Bersani L’ex ministro e presidente di Articolo Uno sarà nel centro del Catanzarese per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Stampa articolo

Condividi su









AMARONI Martedì 15 settembre, alle 21, ad Amaroni, in piazza dell’Emigrante, Pier Luigi Bersani, presidente di Articolo Uno, terrà un pubblico comizio.

Ad annunciarlo sono il segretario provinciale di Articolo Uno Catanzaro Luigi Ciambrone e Arturo Bova, già consigliere regionale e presidente della commissione regionale antindrangheta.

Ad accogliere Bersani ad Amaroni sarà il sindaco uscente Gino Ruggiero, ricandidato alle prossime amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

«La presenza di Bersani ad Amaroni è motivo di orgoglio per tutti Noi, a dimostrazione che Articolo Uno a Catanzaro è presente, radicato e la Politica la fa con amore e passione per il Territorio», dichiara Luigi Ciambrone Segretario provinciale di Articolo Uno.

«Siamo estremamente orgogliosi della presenza di Pier Luigi Bersani nel nostro Comune che, ancora una volta, si trasforma in una piazza politica pronta ad offrire momenti di qualificata riflessione nei passaggi cruciali della vita del paese», dichiara Arturo Bova che, unitamente al sindaco Gino Ruggiero, farà gli onori di casa e introdurrà il comizio di Bersani.