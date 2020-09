Corigliano Rossano, operaio cade dal terzo piano: versa in gravi condizioni L’uomo, sui quarant’anni, pare stesse montando dei pannelli fotovoltaici su una palazzina in costruzione. Il 118 ha subito allertato l’elisoccorso perché pare sia grave. Sul posto anche la Polizia di Stato Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Un operaio di circa 40 anni è caduto da una palazzina in costruzione in contrada Frasso, a Rossano. L’uomo, a quanto pare intento a montare impianti fotovoltaici per conto di una ditta specializzata del catanzarese, area da cui proviene, per cause ancora da verificare, sarebbe scivolato e caduto al suolo dal terzo piano.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 e gli uomini della Polizia di Stato. Allertato l’elisoccorso, dopo le prime cure del caso in loco, è stato trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza. Non si conosce al momento la prognosi, ma da una prima e sommaria ricostruzione, pare che il 40enne sia rimasto ferito in modo grave. (lu.la.)