Distrutto da un incendio deposito di Calabria Verde nel Catanzarese – VIDEO Andate distrutte anche due auto private che erano parcheggiate nei pressi del casolare. Messe in sicurezza anche alcune bombole di Gpl. Si indaga per risalire alle origini dell’accaduto Stampa articolo

Condividi su









SERSALE Nella tarda serata di ieri, martedì 15 settembre, le squadre del comando dei vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, con supporto di autobotte della sede centrale sono intervenute in località Cipino, nel comune di Sersale, per l’incendio di un casolare ed alcune auto. Una struttura in muratura adibita a deposito di attrezzature ed ufficio dell’azienda Calabria Verde della Regione Calabria è andata a fuoco. Coinvolte nell’incendio anche due auto private appartenenti a due operai della stessa azienda. Si tratta di una Kia Sportage, andata completamente distrutta, ed un Mitsubishi L200 con danni esclusivamente su una delle due fiancate.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio della struttura e dei veicoli. All’interno dell’edificio interessato dal rogo venivano trovate, inoltre, due bombole di Gpl immediatamente rimosse e messe in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri per i rilevamenti del caso. Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso per risalire all’origine dell’incendio.