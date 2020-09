Marito e moglie positivi a Soverato, un matrimonio “sotto osservazione” Il sindaco Alecci: «La coppia è in quarantena e ha ricostruito tutti i contatti. Da domani tamponi a tappeto. Siamo fiduciosi, no allarmismo» Stampa articolo

SOVERATO Una coppia di coniugi di Soverato è risultata positiva al Coronavirus. A confermare la notizia è stato il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, con un videomessaggio su facebook, precisando inoltre che «sembra che questa positività venga fuori da un matrimonio a cui hanno partecipato circa 10 giorni fa». Marito e moglie – ha poi specificato Alecci – «sono in quarantena, anche attraverso l’Asp hanno ricostruito tutti i contatti che hanno avuto in questi ultimi 10 giorni e già da domani verranno fatti i tamponi a tappeto su tutte le persone entrate in contatto. Aspettiamo i risultati, siamo fiduciosi, anche perché la coppia ha sempre seguito tutte le indicazioni. Raccomando – ha concluso il sindaco di Soverato – di seguirle sempre anche noi e di non fare allarmismo».