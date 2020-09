Soverato, Alecci verso la riconferma Il sindaco uscente surclassa gli sfidanti. Distacco abissale con Vittorio Sica e Cosimo Arena Stampa articolo

SOVERATO Naviga verso la riconferma Ernesto Alecci. Quando ormai manca poco alla conclusione delle operazioni di scrutinio il sindaco uscente stacca di gran lunga lo sfidante più prossimo in termini di consensi Vittorio Sica. Ancora più lontano il distacco con il terzo che era in corsa per un posto da primo cittadino, Cosimo Arena. Alecci, che si presentava con la lista “Cambiamenti”, viaggia attorno all’85% dei consensi. Segue Sica sostenuto dalla lista “Patto per lo Jonio” ed infine Arena con “Insieme per Soverato”.