I risultati delle Comunali nel Catanzarese – AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE I sindaci eletti nei comuni della provincia chiamati alle urne Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Pietro Antonio Peta è stato rieletto sindaco di Andali. La sua lista “Andali Bene Comune” ha ottenuto il 58,2% dei voti aggiudicandosi 7 seggi in Consiglio comunale. Allo sfidante Angelo Guzzetti che ha totalizzato il 41,4% dei consensi andranno 3 seggi. Resta invece a bocca asciutta Rosalba Ferocino.

Riconfermato sindaco anche Franco Rosario Pucci a Martirano Lombardo che con la sua lista “L’Aurora 2.0” ha ottenuto il 65,62% dei voti. Sette i seggi assegnati alla sua compagine. Mentre la sfidante Luigina De Santo che si presentava con la lista “Uniti possiamo” ha raggiunto il 34,38% dei consensi ottenendo 3 seggi.

A San Vito sullo Ionio Antonio Tino è stato eletto nuovo sindaco. Alla lista che lo sorreggeva, “Siamo San Vito” è andato il 44,545 dei consensi permettendo allo schieramento di ottenere 7 seggi. Due le poltrone allo schieramento “Liberamente” che appoggiava la sfidante Francesco Savari che ha ottenuto il 27,82% dei voti. Staccando di poco il terzo competitor, Sergio Montisano, che con il 27,64% ha ottenuto un unico seggio in consiglio per il suo schieramento “Vivo San Vito”. In questo comune il cui consiglio era retto da un commissario è un ritorno alla normale amministrazione. Vittoria schiacciante, invece, a Gizzeria della lista n.2 guidata dal candidato a sindaco Francesco Argento che ha raccolto in totale 1.879 voti, battendo lo sfidante Gennaro Trapuzzano che, con la lista n.1, ha raccolto solo 579 preferenze.