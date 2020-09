Precipita in un dirupo nel Catanzarese, 29enne perde la vita Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118. Il giovane è morto sul colpo. L’incidente sulla strada tra Amato e Marcellinara Stampa articolo

Condividi su









MARCELLINARA È di un morto il bilancio di un grave incidente avvenuto a Marcellinara. A perdere la vita un giovane 29enne che era alla guida del suo mezzo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane forse a causa di un colpo di sonno, sarebbe precipitato nella notte di venerdì con la sua vettura in un dirupo nelle strade tra Amato e Marcellinara. Non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane i sanitari del 118 giunti immediatamente in zona. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per recuperare l’auto e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.