Nuovo incendio a un impianto di stoccaggio di rifiuti: tocca a Squillace Interessato un capannone della Ecomanagement, già colpita due settimane fa. A fuoco scarti indifferenziati – VIDEO

SQUILLACE Dalle 5.30 circa, squadre del comando dei vigili del fuoco di Catanzaro della sede centrale e del distaccamento di Soverato, sono impegnate in località Fiasco Baldaia, nel comune di Squillace, per un incendio rifiuti in un impianto di proprietà della ditta Ecomanagement spa. Non si contano più, nelle ultime settimane, gli incendi ad attività simili in tutta la regione. La stessa Ecomanagement era stata interessata da un incendio due settimane fa.

L’incendio sta interessando cumuli di rifiuti indifferenziati ubicati all’esterno del capannone della società. Sul posto è inviato un escavatore cingolato per le operazioni di smassamento e autobotti per rifornimento idrico.