Tromba d'aria nel Catanzarese, serre distrutte e container ribaltati – FOTO Ad Acconia di Curinga, nella zona interessata dall'alluvione del 2018, dove persero la vita tre persone, il maltempo torna a fare danni. Colpite numerose aziende agricole celebri per i loro prodotti di eccellenza

CURINGA Maltempo e danni ingenti nel Catanzarese provocati dal passaggio di una tromba d’aria che ha devastato un’ampia area agricola ad Acconia di Curinga. Diverse aziende colpite, molte delle quali sono le stesse drammaticamente colpite dall’alluvione dello scorso 4 ottobre 2018, che causò la tragica morte di tre persone.

L’evento si è verificato nella mattinata odierna, intorno a mezzogiorno. La pioggia incessante ha interessato l’intera piana di S. Eufemia dove sono attive numerose tenute agricole che danno vita a prodotti di eccellenza, venti gli ettari sferzati invece da una violenta tromba d’aria che ha causato ingenti danni alle strutture produttive situate lungo la SS 18. Divelte le serre, piegati i sostegni, letteralmente spostati di peso alcuni container.



Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dei Vigili urbani del Comune di Curinga, sul posto si sono recati anche i tecnici della protezione civile regionale per valutare lo stato di rischio, i danni e per monitorare i corsi d’acqua, gli stessi che due anni fa causarono danni ingentissimi alle aziende ed a numerose infrastrutture viarie esondando o, in alcuni casi, rompendo gli argini.

Evidente lo scoramento degli imprenditori che per l’ennesima volta si ritrovano a fronteggiare gli effetti dirompenti di mutevoli e “feroci” condizioni climatiche.