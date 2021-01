Vendono capi d’abbigliamento in zona rossa, chiusi tre negozi nel Catanzarese Operazione dei carabinieri nel corso dei controlli per verificare il rispetto delle normative anticovid. Due le attività sospese a Soverato e una nel capoluogo Stampa articolo

CATANZARO Tre attività commerciali nel Catanzarese sono state chiuse e ai titolari è stata comminata una pesante sanzione. È l’esito delle operazioni condotte dai carabinieri delle Compagnie di Catanzaro e di Soverato finalizzate al controllo dell’applicazione della normativa di prevenzione del contagio da Covid-19.

In particolare nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni nei confronti di tre attività commerciali, 2 di Satriano e una di Catanzaro, alle quali è stata applicata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni al fine di impedire la reiterazione delle violazioni.

I militari hanno accertato dai carabinieri che nei tre esercizi commerciali alcuni clienti avevano acquistato diversi capi di abbigliamento per adulti e altri prodotti non consentiti dalle misure di contenimento dei contagi. Da qui la chiusura forzata e le multe.