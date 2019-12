La Santelli candidata, arriva l’ok della Lega Il coordinatore dei salviniani Invernizzi: «Accettiamo l’indicazione, adesso al via con la campagna elettorale»

«Prendiamo atto della scelta di Forza Italia di indicare Jole Santelli a candidata di coalizione alla Presidenza della Regione Calabria. Accettiamo la candidatura e siamo pronti ad iniziare la campagna elettorale concentrandoci unicamente sul futuro dei calabresi». Lo afferma in una nota il coordinatore regionale della Lega Calabria, Cristian Invernizzi, chiudendo in questo modo una giornata convulsa per il centrodestra calabrese. La candidatura della Santelli era stata annunciata da Forza Italia con una nota sostanzialmente confermata anche da una dichiarazione del leader del partito, Berlusconi, che a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa a Roma aveva auspicato l’ok degli alleati. Ora la Lega ha dato via libera alla Santelli, dopo avere invece per settimane posto il veto sul sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto.