Spende banconote false in un negozio, arrestato a Catanzaro

CATANZARO Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio nel centro storico di Catanzaro, una negoziante ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando che un giovane aveva acquistato presso il suo negozio un prodotto, spendendo una banconota da 100,00 Euro. E che era accompagnato da un altro ragazzo che nella circostanza aveva atteso all’esterno dell’esercizio commerciale.

La donna, subito dopo l’uscita del “cliente” dal locale, si è accorta però che la banconota era falsa. Tempestivamente un equipaggio della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri è giunto sul posto, recuperando dalla negoziante la banconota e acquisendo rapidamente una descrizione dei due soggetti. La pattuglia, pochi minuti dopo, è riuscita a rintracciare i due sospettati, perfettamente corrispondenti alla descrizione indicata dalla negoziante ed a sottoporli ad accurato controllo sul posto. All’inizio, Z.S., 33enne proveniente dal reggino e con numerosi precedenti penali, su richiesta degli operanti, ha estratto dalle tasche dei pantaloni una cospicua somma di denaro (quasi 900 Euro) contante, negando di averne altra con sé. I militari, atteso l’atteggiamento sospetto dei ragazzi, hanno proceduto alla perquisizione personale, nel corso della quale, in effetti, hanno riscontrato l’esistenza di un’altra cospicua somma di denaro (circa 350 Euro) ben occultata in una tasca interna del giubbino indossato dal soggetto che materialmente avrebbe precedentemente effettuato l’acquisto.

I due sospettati sono stati condotti in caserma per più approfonditi accertamenti al termine dei quali è stata riscontrata la falsità di tutte le banconote (del taglio di 50,00 e 20,00 Euro) rinvenute a Z.S. nella tasca interna del suo giubbino. Quest’ultimo è stato poi arrestato in flagranza di reato per Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.) in concorso (art. 110 c.p.) mentre l’altro soggetto, il fratello 29enne Z.S., con il ruolo di “palo” all’esterno del negozio, è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato.

Il denaro falsificato, nell’occasione, è stato sottoposto a sequestro penale.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato temporaneamente trattenuto presso una camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale, concordando con l’operato dei militari operanti, il giudice ha disposto la sottoposizione del soggetto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.