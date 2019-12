RINASCITA | Indagati davanti al gip, Pittelli non risponde Oggi a Catanzaro saranno sentite 44 tra le persone coinvolte nel maxi blitz “Rinascita” che ha portato a 334 arresti. L’avvocato accusato di essere il collante tra clan e massoneria deviata è in sofferenti condizioni psicologiche

CATANZARO Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex parlamentare, arrestato nel maxi blitz di giovedì scorso nell’ambito dell’inchiesta della Dda Rinascita-Scott. Pittelli, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile, è comparso stamani davanti al gip del Tribunale di Catanzaro per l’interrogatorio di garanzia ma non ha risposto a causa delle sue sofferenti condizioni psicologiche. Complessivamente sono 44 gli indagati che devono essere sentiti dal gip di Catanzaro sabato, sugli oltre 300 arrestati, gli indagati che devono essere sentiti dal gip. L’operazione, condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, ha disarticolato le cosche del vibonese, evidenziando i rapporti tra le ‘ndrine e politici, amministratori, rappresentanti infedeli delle istituzioni e massoneria deviata.