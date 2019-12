Al Pugliese-Ciaccio “Regaliamo un sorriso anche a Natale 2019” L’iniziativa benefica del Gruppo Ristorart ha coinvolto il reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell’ospedale catanzarese

Condividi su









CATANZARO «L’edizione 2019 dell’iniziativa del Gruppo Ristorart Toscana “Regaliamo un sorriso anche a Natale” ha visto, come ogni anno, la visita spontanea di una gioiosa rappresentanza del personale aziendale nel reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro». È quanto riporta una nota del Gruppo Ristorart Toscana Srl. «Un pomeriggio di animazione natalizia, grazie alla disponibilità della Direzione tutta dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio e chiaramente del primario del reparto la dottoressa Maria Concetta Galati, concluso con la consegna di doni natalizi, acquistati attraverso un crowdfunding interno tra i dipendenti, ai giovanissimi ospiti del reparto con l’augurio sincero di una pronta guarigione».

Per la Ristorart «si tratta di una delle molteplici iniziative benefiche messe in campo in Calabria in questi anni come, tra le altre, le collaborazioni con la Fondazione Città Solidale Onlus, il Centro Calabrese di Solidarietà e l’Associazione Madre Teresa attraverso le quali la Ristorart dona quotidianamente e tutto l’anno centinaia di pasti ai meno abbienti del territorio della provincia di Catanzaro».

«La visita natalizia all’Ospedale Pugliese-Ciaccio – aggiunge la nota – inoltre, ha la funzione umanizzante di ribadire, al personale aziendale tutto che ogni giorno lavora per l’erogazione del servizio di ristorazione all’interno del presidio ospedaliero con risultati eccellenti, la delicatezza del servizio svolto, parte integrante dell’interno complesso sistema di cure, e la necessità di un impegno sempre attento, professionale e fraterno perché, anche ripensando a questa visita natalizia, si comprenda empaticamente che un sorriso ed un buon pasto caldo riescono a portare un grande, seppur momentaneo, sollievo in un quotidiano che è, particolarmente per gli ospiti di questi reparti, estremamente difficile».