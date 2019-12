Catanzaro, scontro mortale sulla statale della Sila Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas

Condividi su









CATANZARO Un uomo è morto nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Catanzaro. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture lungo la strada statale 109 bis “della Piccola Sila” all’altezza del km 16,300. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, le forze dell’ordine e il gli uomini dell’Anas. Proprio in seguito all’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, la viabilità lungo l’arteria risulta rallentata.