Regionali, Parente coordinatore della lista della Casa delle libertà La candidata alla presidenza Santelli ha affidato il ruolo al capogruppo forzista alla Regione: nell’aggregazione della Cdl confluirà “Officine del Sud”

Jole Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ha affidato il coordinamento e la gestione della lista Casa delle Libertà a Claudio Parente. Nella lista Cdl – è scritto in una nota – «confluiranno anche i candidati di “Officine del Sud”, che renderanno ancora più competitiva la compagine civica che sarà una delle liste a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Calabria dell’onorevole Santelli. La lista Cdl nasce da esperienze politiche comuni con Forza Italia con la quale è alleata anche in funzione del ruolo di Claudio Parente, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale».