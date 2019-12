Pugliese Ciaccio, il centro di Senologia avvia l’iter per la certificazione Eusoma L’accreditamento sarà effettivo entro la fine del 2021.

CATANZARO Il Centro di Senologia (Breast Unit) del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ha avviato la procedura per ottenere la certificazione EUSOMA, il riconoscimento di qualità conferito dal massimo organismo scientifico europeo che si occupa di tumore al seno. Il Centro ha potuto intraprendere questo percorso – attivato insieme a Roche – perché in possesso dei requisiti di qualità che consentono di dare una risposta adeguata alle donne affette da neoplasia. Grazie alla presenza di ambulatori integrati tra loro, a un numero telefonico dedicato e a un team multidisciplinare. Il Centro – che rispetta le Linee Guida Europee – otterrà entro il 2021 – l’accreditamento.

La Breast Unit permette di eseguire visite, esami diagnostici e terapie nello stesso centro senza dover migrare in altre Regioni e di mantenere intatte le relazioni con la famiglia, condizione indispensabile per il benessere del paziente.