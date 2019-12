Nisticò e la sua “Calabria Silicon Valley” scelgono Callipo Contatti tra l’ex presidente della Regione e l’imprenditore. Dopo il passo indietro di Occhiuto l’avvicinamento “civico” al candidato del centrosinistra. I possibili candidati

LAMEZIA TERME «Non presenterò una lista ma sono al fianco di Mario Occhiuto». Giuseppe Nisticò, ex presidente della Regione, aveva deciso di proseguire lungo la strada tracciata assieme al sindaco di Cosenza anche dopo la spaccatura del fronte di centrodestra. Questione di idee più che di politica “pure”. E l’idea di Nisticò si chiama “Calabria Silicon Valley”. Abbracciato da Occhiuto – era la base dell’accordo che avrebbe portato alla formazione di una lista di professori – quel progetto potrebbe entrare, tra qualche ora, nel programma di Pippo Callipo. I contatti tra l’ex presidente della giunta regionale e l’imprenditore sarebbero in fase avanzata. Dopo il passo indietro del primo cittadino di Cosenza, Nisticò avrebbe individuato in Callipo la figura giusta a cui sottoporre la propria visione. E dal quartier generale di Pizzo sarebbe arrivata un’ampia apertura in nome del civismo. Già detto: non si tratta di politica “pura” ma di un dialogo tra due settori della società civile. Restano confermate le intenzioni manifestate da Nisticò: non una lista ma alcuni candidati da includere nello schieramento civico che fa riferimento a Callipo. I nomi sono gli stessi già circolati nelle scorse settimane, dopo lo strappo (appena ricucito tramite Berlusconi) tra Occhiuto e Santelli.

Nisticò, oltre al proprio nome (l’eventualità di una sua candidatura “diretta” non è del tutto improbabile), può proporre quelli di alcuni docenti molto noti in Calabria. Gli stessi che aveva già citato nella nota in cui annunciava che avrebbe portato avanti il proprio impegno a sostegno di Occhiuto: Roberto Crea, scienziato di origine calabrese che da circa quarant’anni vive a San Francisco in California, colui che ha scoperto l’insulina umana ricombinante, gli interferons e tanti altri farmaci usati per debellare malattie ancora incurabili, e poi, citiamo la nota diffusa da Nisticò nei giorni scorsi, «studiosi del calibro e prestigio di Franco Rubino, economista dell’Unical conosciuto in tutto il mondo, i professori Franco Perticone e Alfredo Focà qualificatissimi docenti della Facoltà di Medicina di Catanzaro e altri amministratori locali e personaggi illustri della società civile». Sarebbero stati “pezzi” della lista civica che Nisticò avrebbe voluto schierare al fianco di Occhiuto. Quella lista non si farà. Con la mancata discesa in campo del sindaco di Cosenza, Nisticò proverà a portare il proprio progetto civico altrove. Il profilo di Callipo lo ha convinto. (ppp)