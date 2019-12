Omicidio Pagliuso, chiesto il processo per la cosca Scalise Chiesto il rinvio a giudizio per i mandanti dell’assassino dell’avvocato lametino. Nel mirino della Dda il clan che dominava nel comprensorio montano del Lametino

di Alessia Truzzolillo

CATANZARO La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Pino Scalise, 51 anni, Luciano Scalise, 41 anni, Angelo Rotella, 36 anni, e Marco Gallo, 34 anni. Sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto appartenenti alla cosca di ‘ndrangheta Scalise, operativa nel territorio montano di Lamezia Terme, tra i Comuni di Serrastretta, Decollatura, Platania e Soveria Mannelli. Gli Scalise, secondo le indagini della distrettuale, hanno dato vita a una sanguinosa faida contro la cosca Mezzatesta con la quale inizialmente avevano fondato il “Gruppo unico della montagna” con lo scopo di controllare il territorio attraverso, soprattutto, estorsioni e minacce. La faida tra i due gruppi è nata nel 2001 con il tentato omicidio di Pino Scalise. Oggetto della guerra sarebbe stato il controllo dei lavori per la costruzione della strada del Medio Savuto.

Ai vertici della cosca Pino e Luciano Scalise, padre e figlio (inizialmente coadiuvati dall’altro figlio Daniele, ucciso in un agguato), con il ruolo di promotori e organizzatori delle attività illecite. Partecipi della cosca sono considerati Angelo Rotella e Marco Gallo, quest’ultimo col ruolo precipuo di killer. A Gallo sono stati, infatti, contestati, in separati processi, l’omicidio dell’avvocato Francesco Pagliuso e di Gregorio Mezzatesta. Per quanto riguarda l’omicidio Pagliuso, avvenuto ad agosto 2016, per questa vicenda Pino Scalise è accusato di sequestro di persona e violenza privata in concorso con l’avvocato Antonio Larussa – che sta seguendo un separato procedimento. Per quanto riguarda il sequestro di persona, secondo l’accusa, Pino Scalise nell’estate 2012 ( con l’aiuto di Daniele Scalise, Giovanni Vescio e Francesco Iannazzo, tutti morti in seguito ad agguati di stampo mafioso) avrebbe condotto Francesco Pagliuso, incappucciato, in un bosco nei pressi di Soveria Mannelli costringendolo a restare legato davanti a una buca in attesa di decidere del suo destino. Per quanto riguarda la violenza privata, Pino Scalise – con il concorso morale dell’avvocato Antonio Larussa, in qualità di istigatore – avrebbe imposto a Pagliuso la co-difesa di Daniele Scalise (imputato per truffa davanti al Tribunale di Cosenza) e avrebbe prospettato all’avvocato scarso impegno e una serie di errori nella difesa del figlio. Da qui sarebbe nato il sequestro di persona e l’imposizione di fare ciò che Pino Scalise e i suoi sodali gli imponevano.

OMICIDIO PAGLIUSO Pino e Luciano Scalise sono accusati di essere i mandanti dell’omicidio Pagliuso avvenuto, secondo l’accusa, per mano di Marco Gallo. Gli Scalise accusavano Pagliuso di avere agevolato la cosca Mezzatesta, sia durante il processo che vedeva Giovanni e Domenico Mezzatesta accusati dell’omicidio di Giovanni Vescio e Francesco Iannazzo, che durante la latitanza di Domenico Mezzatesta, periodo durante il quale era stato ucciso Daniele Scalise.

ESTORSIONI E DANNEGGIAMENTO Luciano Scalise e Angelo Rotella sono accusati di estorsione e danneggiamento ai danni degli imprenditori Burgo. Sono state riconosciute persone offese in questo procedimento i familiari di Francesco Pagliuso, i Comuni di Lamezia, Serrastretta, Decollatura, Platania e Soveria Mannelli, l’associazione Antiracket lametina, e gli imprenditori Giuseppe e Renato Burgo. (a.truzzolillo@corrierecal.it)