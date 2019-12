La carriera di Giamborino, «battezzato ‘ndranghetista» che (ri)pensava alle Regionali Migliaia di voti. Rapporti con i clan. Ruoli nei Palazzi del potere. L’ex consigliere regionale, la roccaforte di Piscopio e i “dispetti” al centrosinistra nel 2018. La storia dell’ex consigliere che, qualche mese fa, faceva la conta dei consensi e valutava di candidarsi

Condividi su









di Pablo Petrasso

VIBO VALENTIA «Era battezzato quale ‘ndranghetista. E nonostante ciò faceva articoli di giornale contro la ‘ndrangheta». Bastassero soltanto le dichiarazioni del pentito Raffaele Moscato, si potrebbe dire che Pietro Giamborino è stato un picciotto più fortunato degli altri. Perché, da «battezzato», si è ritagliato un ruolo nelle istituzioni: consigliere regionale, presidente del gruppo della Margherita, presidente della Commissione Affari istituzionali. Nel 2005 il suo era stato un trionfo segnato da oltre 7.700 voti ottenuti sotto le insegne della Margherita. Cinque anni dopo era andata decisamente peggio: 3.800 voti (questa volta nel Pd); primo dei non eletti, Giamborino era entrato in Consiglio dopo l’ascesa alla Camera dei deputati di Bruno Censore.

LA ROCCAFORTE DI PISCOPIO Epicentro delle sue fortune politiche e, ora, dei suoi guai giudiziari: Piscopio. La sua capacità di «coagulare consenso elettorale» viene raccontata al collaboratore di giustizia Raffaele Moscato all’allora pm della Dda di Catanzaro (oggi procuratore capo a Vibo Valentia) Camillo Falvo: «Una volta sola dice che si è visto con Giovanni Battaglia e con Sarino Battaglia, Pietro Giamborino, e gli hanno dato 500 voti a Piscopio. Poi non si è comportato tanto bene e c’è stata la seconda elezione…». L’organizzazione, per il pentito, è semplice: «Due minuti si parlava: “Quanti voti mi raccogli?”; “500”. Basta, si fermava il discorso. Non è un discorso ampio che ci vuole una riunione per partecipare, là solo di voti si parlava».

Per i pm che hanno firmato l’operazione “Rinascita Scott”, «proprio questi risultano i numeri che Giamborino, a suo dire, sarebbe stato in grado di dirottare sul candidato sponsorizzato, nel corso delle elezioni del 4 marzo 2018, limitatamente alla zona di Piscopio». «Forza Italia – dice intercettato l’ex consigliere regionale – vince perché noi gli abbiamo dirottato 5mila voti del Pd. A Piscopio, minuto e minuscolo… e sperduto paesino del Vibonese, da 620 del 2013, senza il mio contributo sono passati a 159, 159! E così a Vibo città, e così alle altre parti».

SEMPRE NEI PALAZZI Forse proprio per la sua capacità di muovere consensi, Giamborino ha continuato a gravitare nell’orbita dei Palazzi. Fuori dal Consiglio nel 2010 (prima di rientrare nel 2013), è rimasto a contatto con l’assemblea grazie a ruolo che gli è stato assegnato da Nicola Adamo nella propria struttura speciale. E anche quando il suo consenso sembrava scemato, si è mantenuto vicino alle sfere del potere. Dal Comune di Vibo Valentia, dove lavorava come usciere, è stato trasferito alla Cittadella con un comando nella segreteria dell’Avvocatura regionale che – svelato dal Corriere della Calabria – suscitò più di una reazione indignata. Riletta alla luce dell’inchiesta “Rinascita Scott” pare una storia incredibile: un politico accusato di essere membro di una cosca entra, grazie ai propri rapporti, nell’organo che firma le costituzioni di parte civile della Regione contro i clan che avvelenano la Calabria. È un uomo pieno di contraddizioni, Giamborino. Di giorno interviene contro la ‘ndrangheta, di notte incontra gli uomini della cosca. Parlando delle primarie del Pd a Vibo dice che «hanno avuto un contesto di Gomorra», mentre i pentiti lo definiscono «uomo d’onore di Piscopio». Si tiene lontano dal boss di San Gregorio d’Ippona, Saverio Razionale, per 15 anni, ma non esita a incontrarne il figlio, volto pulito della famiglia.

LE LODI ALLA MAFIA VECCHIO STILE Per l’ex consigliere regionale c’è un che di romantico nella mafia “vecchio stile”. A suo nipote, in una conversazione intercettata dagli inquirenti, racconta che «una volta ci voleva onore (…) perché tu dovevi essere una persona seria, una persona saggia, non è che dovevi ammazzare i cristiani per contare qualche cosa». La dissertazione continua: «A chi glielo dici questa cosa che una volta la cosiddetta società d’onore non faceva male alla società… si univano tipo a un club che si uniscono mo’. Se potevano mettere pace la mettevano, non erano interessati ai soldi».

Giamborino era, piuttosto, interessato a cercare posti di lavoro per i figli di amici come il massone – anch’egli coinvolto nell’inchiesta Rinascita – Ugo Bellantoni. Lo raccontano ancora i pm della Dda facendo riferimento al periodo in cui il politico ha frequentato, da consigliere e assessore, la Provincia di Vibo Valentia. Per i magistrati antimafia di Catanzaro, nel corso della sua parabola politica Giamborino è «l’uomo perfetto da attivare, ad esigenza, per risolvere un qualsivoglia problema che richiesta delle conoscenze nella pubblica amministrazione o nella politica a livello locale e regionale». Un uomo attento a mettere sempre qualcuno tra sé e i propri contatti “pericolosi”. Oppure ad aspettare il momento opportuno per incontrarli. Come nel caso di “Pino u Ragioneri” (al secolo Salvatore Giuseppe Galati), definito dal pentito Moscato il “capo società” di Piscopio: «Aspetto la sera che si ritiri il ragioniere… per vederlo… che vuole sempre dirmi qualcosa», dice Giamborino spiegando il proprio modus operandi.

«ERA UN MALANDRINO» Per i pubblici ministeri antimafia, il politico «tratta e in passato ha trattato con diversi esponenti della ‘ndrangheta di Piscopio e dintorni, fornendo chiari indizi di partecipazione alle dinamiche associative del sodalizio». Per lui Franco D’Onofrio, «esponente apicale della ‘ndrangheta piemontese, investito della dote di Padrino», è «Franco nostro». Per i magistrati non è un particolare di secondo piano. Nell’inchiesta Crimine della Dda di Reggio Calabria è emerso «che il riconoscimento della locale di Piscopio da parte del “Crimine di Polsi” sia stato sponsorizzato proprio da Franco D’Onofrio». Per Andrea Mantella, altro pentito chiave nella lotta alla ‘ndrangheta del Vibonese, Giamborino è «quello che fa il paladino della legalità» mentre intrattiene rapporti con le cosche del territorio. Moscato, in un interrogatorio del 14 luglio 2015, spiega che l’ex consigliere regionale della Margherita andava a discutere dei suoi progetti elettorali con i “compari” di Piscopio «alle due di notte, quando non c’era nessuno». «Io vi sto dicendo che una volta era malandrino – chiarisce Moscato –, me l’ha detto Battaglia che i voti glieli avevano raccolti loro». Per Mantella «è un uomo di ‘ndrangheta ed è stato sponsorizzato da Razionale», boss di San Gregorio d’Ippona che ha spostato alcuni dei propri affari a Roma.

UN PENSIERINO ALLE REGIONALI 2019 Una conversazione ancora più recente prova che i progetti politici di Giamborino non erano ancora stati messi nel cassetto. Forse non gli bastava più gravitare attorno ai Palazzi, avrebbe voluto tornarci in prima persone. Così, il 21 settembre 2018, parla con un amico della sua possibile candidature alle Regionali. «In questa ottica – scrivono i pm antimafia di Catanzaro – Giamborino prova a fare dei calcoli sommari sul numero di voti di cui avrebbe bisogno per essere eletto. Spiega che per farcela deve riuscire ad accumulare 3.500-4000 voti nei cinquanta comuni della provincia di Vibo Valentia». E «spiega di poter contare su 500 o 600 voti su Piscopio e mille a Vibo Valentia (“5-600 voti me li prendo solo a Piscopio, mille voti li ho presi sempre a Vibo, tu ti ricordi che abbiamo preso 2.200 voti a Vibo e l’altra volta 2.700 nel 2005”)». (p.petrasso@corrierecal.it)