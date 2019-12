Regionali, il Nuovo Cdu ora auspica «un progetto di grande prospettiva» Nella sede di Catanzaro il tradizionale scambio di auguri e di analisi della fase attuale a livello nazionale e territoriale da parte della forza politica guidata da Tassone

CATANZARO Tradizionale scambio di auguri di fine anno da parte del Nuovo Cdu. Nella sede di Catanzaro, il partito guidato dal segretario Mario Tassone ha analizzato l’attuale fase politica nazionale e regionale, in vista anche delle elezioni che si terranno in Calabria il 26 gennaio e che vedono il Nuovo Cdu sostenere il candidato alla presidenza per il centrodestra, Jole Santelli. Tassone si è soffermato, in primo luogo, sullo scenario nazionale, parlando di «anno tormentato, perché abbiamo visto chiaramente a cosa porta l’assenza della politica: il navigare a vista. Gli ultimi due governi, il Conte 1 e il Conte 2, danno la dimensione di una precarietà e di un’assenza di prospettive. Una maggioranza si costruisce avendo un’idea, un programma e un accordo politico, qui invece – ha aggiunto il segretario del Nuovo Cdu – c’è solo un contratto, un negozio giuridico: questo la dice lunga, ovviamente in negativo. Per questo auspichiamo che il prossimo anno sia diverso, anche in termini di serenità delle famiglie, sempre più colpite dall’assenza di prospettive, per nulla colmata da provvedimenti come il reddito di cittadinanza o le misure sulle pensioni che oggi vanno riconsiderati. Ci sono – ha poi detto Tassone – fermenti interessanti: mi riferisco ai movimenti di piazza, come le “Sardine”, che si stanno sostituendo ai movimenti falsi di una democrazia falsa, cioè ai movimenti della rete esprimendo invece tensioni, energie e la volontà di partecipare».

Tassone ha anche ricordato gli obiettivi della neonata “Federazione popolare dei democratici cristiani” di cui fa parte anche il Nuovo Cdu: «Intendiamo riprendere una storia cancellata in modo frettoloso, colmando l’assenza di un’area di centro e recuperando una dialettica culturale che non si articoli attraverso l’esibizione di muscoli. Bisogna aprire una vera fase di riforme: noi – ha ricordato Tassone – siamo contro la riduzione dei parlamentari e inoltre siamo per il proporzionale puro e per il ritorno alle preferenze, che nessuno vuole più perché c’è paura del rapporto con il territorio». Con riferimento alle Regionali in Calabria, Tassone ha evidenziato che «deve far riflettere il modo in cui sono state definite liste e candidature, venute fuori anche dopo grandi travagli e vicende di cui a volte ci è sfuggito il senso. Auspichiamo una svolta, non solo in termini di maggioranza: in questa fase appoggiamo il centrodestra, con le nostre idee portate avanti in questi anni. Ma – ha osservato il segretario del Nuovo Cdu – è necessario che ci sia un ripensamento sul modo di governare la Regione: il tema non è solo la vittoria di una maggioranza, ma è mettere in campo un progetto politico di grande prospettiva perché la Calabria oggi è più povera di cinque anni fa, e questo è il dato più avvilente e più preoccupante. Ci auguriamo che questo avvenga, ci auguriamo che la conclusione smentisca le premesse con cui sono state definite le candidature e le liste, ci auguriamo – ha concluso Tassone – che prevalga il buon senso, perché siamo a uno snodo fondamentale. E poi bisogna finirla con le emergenze e le gestioni straordinarie, come nella sanità e nel sistema idrogeologico: è necessario tornare alla normalità, che superi gli attuali vuoti, che sono enormi». Allo scambio di auguri hanno partecipato, tra gli altri, Gianluca Tassone, figlio di Mario, candidato alle Regionali con il centrodestra, il coordinatore provinciale del Nuovo Cdu di Catanzaro, Vito Bordino, la coordinatrice cittadina del partito Rossella Trapasso e altri dirigenti del Nuovo Cdu. (cant.a.)