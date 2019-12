2020 | Tra «transumanze» e l’auspicio di «una giunta politica» inizia la campagna elettorale Ospiti del talk politico de l’altroCorriere Tv i candidati Esposito (Cdl), Giudiceandrea (Pd) e Pietropaolo (Fdi). L’ex Ncd: «Serve un esecutivo che sia figlio dei territori». Il dem ricorda i «non pochi errori» delle giunte Oliverio. Il meloniano: «Il mio contributo per l’innovazione tecnologica»

LAMEZIA TERME Nuova puntata di “20.20”, l’approfondimento politico del Corriere della Calabria in onda alle 21 su Telespazio (can.11) e L’altro Corriere tv (can.211) .

Gli ospiti di questa sera di Danilo Monteleone e Ugo Floro saranno Sinibaldo Esposito, Giuseppe Giudiceandrea e Filippo Pietropaolo.

Il consigliere regionale uscente eletto cinque anni fa nelle liste del Nuovo Centro Destra di Alfano, ha motivato la sua candidatura sotto le insegne della Casa delle Libertà, a sostegno di Iole Santelli, parlando apertamente di «una scelta di coerenza verso un’area politica nella quale ho sempre militato».

Esposito ha bocciato senza mezzi termini il governo a guida Oliverio auspicando una stagione di reale cambiamento. «Spero soprattutto – ha continuato il consigliere regionale uscente – che ci sarà una giunta di centrodestra autorevole e politica, perché è necessario restituire ai cittadini un esecutivo che sia figlio della politica e dei territori».

Pur mostrando apprezzamento per molti dei provvedimenti che hanno caratterizzato l’andamento della legislatura a guida Mario Oliverio, l’uscente Giudiceandrea, candidato nella circoscrizione nord nella lista del Partito democratico, ha ribadito la bontà della scelta di Pippo Callipo quale leader del nuovo centrosinistra.

«C’è stato un momento positivo dell’esperienza Oliverio, ma sono stati commessi non pochi errori, in particolar modo sul fronte scottante della sanità dove l’atteggiamento doveva essere diverso». Giudiceandrea ha poi stigmatizzato la “transumanza” di non pochi esponenti di centrosinistra passati all’altra sponda dicendosi convinto «che i calabresi sapranno valutare con intelligenza determinate scelte dettate più da interessi personali che dal bene della Calabria».

Il consigliere di centrosinistra ha poi rivendicato i propri meriti sulla legge che ha dato una sforbiciata ai vitalizi regionali rammaricandosi, tuttavia, del fatto che la stessa non abbia goduto di un appoggio corale da parte della propria parte politica.

Pietropaolo, candidato della lista di “Fratelli d’Italia” per la circoscrizione Centro, ha spiegato le ragioni della sua candidatura, sottolineando «la mia storica vicinanza al centrodestra, pur avendo io sempre ricoperto incarichi tecnici durante le esperienze di governo a guida Traversa-Ferro nell’ente intermedio, e in comune al fianco di Sergio Abramo. Vorrei poter contribuire dall’interno della istituzione regionale alla valorizzazione fattiva della innovazione tecnologica, ambito nel quale opero, e a favore dei processi di semplificazione burocratica di cui la Calabria e i nostri giovani hanno un disperato bisogno se vogliamo impiegare le risorse comunitarie in maniera razionale e produttiva, del resto i soldi ci sono, ma vanno spesi meglio».