Incidente mortale nel Palermitano, la vittima è un ex consigliere comunale di Catanzaro Il 75enne Vincenzo Nicoletti perde la vita in uno scontro con un mezzo pesante a Cefalù. Ferito il figlio

CATANZARO L’ex consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo Nicoletti, 75 anni, è morto in un incidente stradale nel Palermitano. Un suv Nissan Qashqai e un autocarro si sono scontrati, per cause in via di accertamento, mentre percorrevano l’autostrada Palermo-Messina in direzione Palermo all’altezza di Cefalù.

Il suv è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante e il conducente, Nicoletti, è morto sul colpo. Ferito in modo grave anche il figlio che era seduto sul sedile passeggero, G.N., 38 anni, di Palermo. È stato condotto all’ospedale Giglio di Cefalù dal 118 in codice rosso.e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che lavorato per circa tre ore per estrarre i corpi delle lamiere e rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

Dai primi accertamenti sembra che in quel tratto di strada l’asfalto fosse bagnato per la pioggia e il nevischio caduto nelle ultime ore anche a bassa quota sulle Madonie.