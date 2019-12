Villa Serena For Children aderisce alla campagna contro i botti di Capodanno La struttura pediatrica di Catanzaro appoggia l’iniziativa lanciata dalle forze dell’Ordine “Un attimo… può essere per sempre”

CATANZARO « Gli ultimi mesi del 2019, che hanno segnato la nascita di Villa Serena For Children, ci hanno permesso di fornire salute a tantissimi piccoli della nostra regione (e anche di altre) con numeri elevatissimi di prestazioni, ci obbligano a proseguire nel nostro impegno. Soprattutto nell’ambito della prevenzione». È quanto riportato in una nota di Luigi Promenzio, direttore di Villa Serena For Children. «La Nostra Equipe auspicando ogni bene alle famiglie calabresi – prosegue – ribadisce il suo impegno contro qualsiasi trauma a danno dei più piccoli, e ricorda che nemmeno il più gioioso e magico dei momenti, quale è quello dell’attesa dell’alba di un nuovo Anno, deve far abbassare la guardia a tutela dell’integrità dei bimbi». «A tal proposito, ribadiamo la validità della Campagna “Contro i botti di Capodanno – Un attimo.. può essere per sempre” – conclude – che tutte le Forze dell’Ordine Italiane propongono da anni e alla quale aderiamo con convinzione, invitando i genitori calabresi all’uso dei fuochi pirotecnici secondo il decalogo presente sui siti di Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine».