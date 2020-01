RINASCITA | Revocati i domiciliari a Incarnato Il commissario straordinario della Sorical torna in libertà. Il legale: «Sicuri dell’estraneità del nostro assistito»

CATANZARO Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha revocato la misura cautelare nei confronti di Luigi Incarnato, che torna in libertà. Lo rende noto il legale del commissario liquidatore della Sorical, ed ex assessore regionale ai Lavori pubblici (nella giunta Loiero) Franz Caruso. Incarnato è tra i politici coinvolti nella maxi operazione “Rinascita Scott” della Dda di Catanzaro. Per il leader dei Socialisti calabresi, il gip distrettuale aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. Incarnato è finito nell’inchiesta per un episodio che risale alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018. In quell’occasione fu avvicinato da Pietro Giamborino, ex consigliere regionale ritenuto dall’accusa uomo delle cosche di Vibo Valentia, e da un imprenditore di Lamezia interessati all’apertura di un Centro di accoglienza per i migranti a Paola. «Siamo sicuri dell’estraneità del nostro assistito agli addebiti – ha aggiunto Caruso –. Incarnato crede nella giustizia».