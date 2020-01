Greco: «Articolo 1 Calabria al fianco di Scotto» Il coordinatore regionale del partito esprime a nome di tutta la forza politica regionale solidarietà al compagno aggredito a Venezia

Condividi su









«A nome di ArticoloUno Calabria esprimo vicinanza e solidarietà al compagno Arturo Scotto e alla sua famiglia per la vile aggressione fascista». Lo afferma Pino Greco, coordinatore regionale di Articolo 1. «Questo gesto – prosegue Greco – conferma il clima che sta montando nel nostro Paese. Chiaro e inquietante sintomo della recrudescenza reazionaria e del tentativo in campo di accreditare organizzazioni che si richiamano senza mezzi termini al fascismo e ai loro metodi. Frutto del clima di odio e di attacco alle istituzioni repubblicane e ai principi e valori antifascisti della Costituzione Italiana. Dobbiamo tenere alta la vigilanza democratica contro ogni tentativo di riportare indietro drammaticamente le lancette della storia. Non basta – prosegue il coordinatore di Articolo 1 – lo sdegno, occorre fermare questa destra pericolosa e becera. In Calabria è indispensabile che le forze del centrosinistra devono pronunciarsi senza se e senza ma nella condanna dell’aggressione squadrista e nella difesa dei valori dell’antifascismo. Vicinanza ad Arturo Scotto – conclude Pino Greco – da tutti i compagni della Calabria».