Al Politeama arriva Cenerentola, fra balletti classici più famosi al mondo

CATANZARO La madre di tutte le fiabe in uno dei balletti classici più famosi al mondo. Il 2020 del teatro Politeama inizia a passi di danza con “Cenerentola” che, dopo il soldout di Firenze e il successo di Milano, arriva domani sabato 4 gennaio a Catanzaro. Lo spettacolo, sulle note sublimi di Sergei Prokofiev, è stato creato per il Teatro dell’Opera di Roma da Luciano Cannito, regista e coreografo oggi considerato uno dei nomi più prestigiosi della coreografia italiana e che ha diretto gli allestimenti di “Cavalleria Rusticana” e “Pagliacci” in occasione dell’apertura della stagione del Politeama.

Protagonista sul palco sarà Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano e nuova stella del Teatro dell’Opera di Monaco di Baviera. Accanto a lei danzerà Emilio Pavan, diplomato presso l’Australian Ballet School, dal 2017 first soloist al Bayerische Staatsballet. Questa nuova edizione è rappresentata da Roma City Ballet Company, una delle più recenti formazioni italiane, composta esclusivamente da artisti selezionati con audizioni internazionali e che oggi può essere annoverata tra le compagini di eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama nazionale. “Il pizzico di follia, comicità e divertimento dei personaggi – racconta Cannito – oltre alla grande tecnica dei solisti e le grandi scene di massa del salone da ballo del secondo atto, hanno reso questo balletto e questa versione di Cenerentola una delle più amate dal grande pubblico”. Uno spettacolo che per una serata al Politeama farà sognare tutti gli appassionati di balletto.