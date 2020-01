L’Epifania di fuoco dei pompieri di Catanzaro, due abitazioni e una fabbrica in fiamme Ad innescare i roghi nelle due abitazioni sono stati il caminetto e una piccola stufa a legna. La ditta che produce pallet ha richiesto l’utilizzo di due autobotti

CATANZARO Una giornata dell’Epifania particolarmente intensa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco di Catanzaro, impegnati su tre fronti di intervento urgente. Nella mattinata, una squadra del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in via Antonello da Messina per l’ incendio di un abitazione al piano terra. Le fiamme, sprigionatesi dal caminetto hanno coinvolto il divano posto nelle vicinanze propagandosi successivamente all’interno dei locali dell’appartamento. Il proprietario, nel tentativo di una prima opera di spegnimento, si è procurato delle ustioni su l’arto inferiore e veniva trasportato dal personale medico del Suem 118 presso struttura ospedaliera per le cure del caso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’immobile. Quest’ultimo non riportava danni strutturali. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina è invece intervenuta Borticello, in via Bologna per l’incendio di un’abitazione. L’incendio, è scaturito dalla canna fumaria della stufetta a legna. Non ci sono stati danni alle persone, ma solo alle pareti del piano superiore dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione. Delle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco con supporto di due autobotti sono impegnate dalle prime ore di questo pomeriggio per un incendio divampato all’interno di una ditta che produce pellet nel comune di Amato (CZ).L’ incendio ha interessato cataste di materiale posto all’esterno del capannone della ditta. Le fiamme successivamente si sono propagate in un locale adibito a magazzino di attrezzature.

Intervento (attualmente in atto) dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere il rogo all’interno del magazzino evitando il propagarsi delle fiamme nei reparti del capannone.