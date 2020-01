Pitaro: «La politica dia risposte sul diritto allo studio» CATANZARO «La conoscenza è alla base di ogni ipotesi di sviluppo, ma se la trascuriamo o peggio la comprimiamo a perderci è la collettività calabrese. Nelle dinamiche dell’innovazione tecnologica possiamo…

Condividi su









CATANZARO «La conoscenza è alla base di ogni ipotesi di sviluppo, ma se la trascuriamo o peggio la comprimiamo a perderci è la collettività calabrese. Nelle dinamiche dell’innovazione tecnologica possiamo entrarci a pieno titolo solo se disponiamo di risorse umane adeguatamente formate. Incredibile, in tal senso, è non dare risposte agli studenti universitari calabresi per quanto concerne il diritto allo studio. Spendiamo una nave di soldi per sagre e fiere molte delle quali di sicura inutilità, ma si continua a non garantire il diritto allo studio, visto che mancano i fondi per soddisfare integralmente le richieste. Senza dire della beffa dell’ “idoneo non beneficiario”, ossia colui che, pur avendo riconosciuto il diritto, non ottiene la borsa di studio per mancanza di risorse. Il mio impegno per riformare la legge regionale del 1985 sul diritto allo studio è assicurato. Ho già discusso con Pippo Callipo di questa criticità e non c’è dubbio che alle parole seguiranno i fatti. Con altrettanta determinazione, dovremo cooperare attivamente per rendere efficienti i servizi a favore degli studenti universitari, inclusa l’incentivazione della formazione post – lauream e il sostegno alla formazione dei giovani ricercatori calabresi. Trovo infine paradossale trascurare le esigenze dei Centri di ricerca regionali, a partire (come è scritto nel programma di Pippo Callipo) da quelli nel campo della sanità e dell’innovazione tecnologica verso cui la buona politica dovrà prestare il massimo della collaborazione». È quanto dichiara Francesco Pitaro, candidato con “Io resto in Calabria”, a sostegno di Pippo Callipo, nella circoscrizione Centro.