Di Maio in Calabria per tirare la volata ad Aiello Il leader politico sarà impegnato in un mini tour elettorale il 19 gennaio. La visita dovrebbe toccare Crotone, Vibo e Cosenza. Il ministro degli Esteri tornerà per chiudere la campagna del docente

CATANZARO Anche Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinquestelle, tra i big della politica nazionale che saranno in Calabria nella fase calda della campagna elettorale per le Regionali. Il ministro degli Esteri arriverà in regione per un mini tour elettorale – probabilmente il 19 gennaio – a sostegno del candidato del M5S, il docente dell’Unical Francesco Aiello. Riserbo, per il momento, sul programma della visita – che dovrebbe toccare Crotone, Vibo e Cosenza –, ma la venuta di Di Maio, che dovrebbe tornare nei giorni conclusivi della campagna elettorale, servirà per tirare la volata alla campagna elettorale del Movimento, partita dopo il voto su Rousseau e la designazione del prof come alfiere di una coalizione che conta sulla lista grillina “classica” e su una civica. Proprio ieri, Aiello ha chiamato in causa l’università per stoppare l’emigrazione dei cervelli: «È indispensabile – ha detto in un intervento – creare un collegamento forte tra le università, le imprese e il territorio calabresi, che finora la vecchia politica ha ignorato, privilegiando in molti casi il sistema delle clientele e l’assistenzialismo spinto». Il candidato rimarca di voler dedicare «testa e cuore a questo collegamento» che ritiene «prioritario». «Ne sento il dovere e la responsabilità, anche perché – ha concluso – insegno all’Università della Calabria e sono consapevole che il lavoro determina libertà, legalità e sviluppo collettivo».