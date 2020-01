L’Open Day apre la Stagione sinfonica a Catanzaro Gli studenti del conservatorio Tchaikovsky impegnati in seminari e workshop. Mogol sarà la guest star della serata condotta da Veronica Maya. Il concerto sarà diretto da Filippo Arlia

CATANZARO Dopo i successi della precedente edizione, il Conservatorio P.I. Tchaikovsky invita la cittadinanza, tutti gli appassionati e non solo presso il Teatro Politeama Mario Foglietti di Catanzaro alla II Edizione della Stagione Sinfonica 2020, che, con la guida del suo Direttore Artistico, il poliedrico M° Filippo Arlia, proporrà da gennaio a giugno appuntamenti musicali di prestigio.

La Stagione Sinfonica presenta un cartellone ricco di concerti tutti eseguiti dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, orchestra che vanta una sempre più intensa attività nel panorama musicale.

La Stagione avrà inizio nella giornata del 18 gennaio con l’Open Day del Conservatorio di musica “P.I. Tchaikovsky”, che vedrà impegnati gli studenti in un coinvolgente percorso che si muoverà attraverso diversi generi e stili musicali che daranno saggio della ricchezza e della vitalità artistica dell’Istituzione musicale con attività di seminari, workshop e concerti.

L’intensa giornata dell’Open Day si concluderà alle 21 con il Concerto Sinfonico dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, in una serata condotta dalla nota conduttrice televisiva e showgirl Veronica Maya e impreziosita dalla guest star poeta assoluto della musica italiana Mogol, produttore discografico e scrittore, uno dei maggiori autori della tradizione musicale, che annovera dei capolavori indiscussi che hanno accompagnato intere generazioni.

Il concerto, diretto dal M° Filippo Arlia, vedrà, inoltre, la presenza di solisti dal calibro internazionale quali Meehae Ryo, una delle violoncelliste più riconosciute della Repubblica di Corea, Elisabeth Kropfitsch, violinista vincitrice di concorsi musicali internazionali e Young Hyun Cho, pianista dall’intensa attività concertistica.