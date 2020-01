Al Politeama riprendono le attività di formazione Ripartono al teatro catanzarese, dopo la pausa delle festività, i corsi per voci bianche e il laboratorio teatrale. Al via anche i corsi pre-accademici del “Tchaikovsky”

CATANZARO «Dopo le recenti festività ripartono le iniziative collaterali della Fondazione Politeama». Ne dà notizia il direttore generale Aldo Costa ricordando «che – si legge in una nota – ogni giovedì, nella sala del “Piccolo”, continua il corso per la formazione del coro di voci bianche organizzato dalla direttrice di area artistica del teatro, Giovanna Massara, con la collaborazione di Marianna Monterosso».

«Riprenderà, dopo un periodo di pausa, anche il laboratorio teatrale – aggiunge la nota – diretto dal maestro Mauro Avogadro, che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo sia per la partecipazione di numerosi allievi, che per l’indiscussa qualità dell’artista. L’avvio è previsto per venerdì 10 gennaio, alle ore 17, presso il Teatro Politeama e si può ancora aderire contattando direttamente la Fondazione al numero 0961-501818».

«Anche i corsi pre-accademici di formazione musicale di base, tenuti dall’Istituto superiore di studi musicali “Tchaikovsky” – conclude il comunicato – hanno ripreso in pieno l’attività in vista dell’annuale Open Day previsto il prossimo 18 gennaio alla presenza del grande Mogol. Ed ancora, nella stessa giornata, partirà la seconda edizione della stagione sinfonica, organizzata con l’Istituto “Tchaikovsky”, che si protrarrà fino al mese di giugno con imperdibili appuntamenti».